عمومية بنك البلاد تقر زيادة رأس المال بأسهم منحة

أقرت عمومية بنك البلاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 5 مليارات ريال سعودي ليصبح 6 مليارات ريال تمثل 20% من رأسمال البنك، وذلك برسملة مبلغ 468 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ومبلغ 532 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم.

وكانت أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة (04 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016)، هذا وقد جاء الهدف من زيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الأنشطة التشغيلية.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عقدت من أمس الاثنين بفندق الماريوت الرياض، وبرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد رئيس مجلس الإدارة ووافقت العمومية على جدول الأعمال الآتي:

– الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

– الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

– التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2015م.

– إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.

– الموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م، والقوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم السادة: (مكتب إرنست أند يونغ ومكتب برايس واتر هاوس).

– الموافقة على صرف مبلغ 3,960,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360 ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

-الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م وهم كل من: (1) عبدالله بن سليمان المنيع (2) أ.د. عبدالله بن محمد المطلق (3) فضيلة الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار (4) د. محمد بن سعود العصيمي (5) أ.د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (6) أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي.

-الموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة.

– الموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت.

-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها لعام قادم وهي كالآتي:

(أ) عقد إيجار المعرض رقم (2) والمكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو خالد بن عبدالعزيز المقيرن.

(ب) عقد إيجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 22/06/2010م إلى 21/06/2025م)، عائدة ملكيته لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو ناصر بن محمد السبيعي.

(ج) عقد إيجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة – سلطانة، بمبلغ 600,000ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما ناصر بن محمد السبيعي، وخالد بن عبدالله السبيعي.

(د) عقد ايجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن ابراهيم السبعي واولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.

(ه) عقد ايجار موقع فرع البلاد الخبر – العقربية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 11/12/2024م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو خالد بن عبدالله السبيعي.