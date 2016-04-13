ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 6.2 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



وزادت مخزونات الخام 6.2 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 536.3 مليون بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.9 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.9 مليون برميل.



وقلص كل من الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط وخام برنت مكاسبه بعد التقرير.

