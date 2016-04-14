الذهب يهبط إلى 1232 دولاراً للأونصة مع صعود أسهم آسيا

هبط سعر الذهب 1% اليوم الخميس مواصلا خسائره للجلسة الثالثة مع ارتفاع الدولار وصعود أسواق الأسهم الآسيوية، بفعل آمال بأن تخفف البنوك المركزية حول العالم سياساتها النقدية لدعم الاقتصادات المتراجعة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر في الوقت الذي تراجعت فيه عملات المنطقة أمام العملة الأميركية، بعد أن فاجأ بنك سنغافورة المركزي الأسواق بتحديد سياسة رفع قيمة الدولار السنغافوري عند صفر بالمئة.

وانخفض الذهب في العقود الفورية إلى 1228.70 دولار للأونصة قبل أن يعوض بعض خسائره ليجري تداوله على انخفاض بنسبة 0.8% عند 1232.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنحو 1.4%.

وهوت العقود الآجلة للفضة بنحو اثنين بالمئة منهية مكاسب تواصلت على مدار خمسة أيام في حين هبط البلاتين والبلاديوم واحدا بالمئة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.95% إلى 16.04 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.88% إلى 985.74 دولار للأونصة في حين هبط البلاديوم 1.16% إلى 536.22 دولار للأونصة.