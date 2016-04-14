بنك أوف أميركا: تثبيت الإنتاج قد يرفع النفط لـ50 دولارا

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية يمضي قدما وإن الأسعار ربما تقفز قريبا فوق 50 دولارا للبرميل إذا اتفق المنتجون على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة يوم الأحد القادم.

وهبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط قلق بشأن زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج في اجتماع الدوحة. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.14% لتبلغ عند التسوية 44.18 دولار للبرميل اليوم الأربعاء بينما أغلق الخام الأميركي الخفيف منخفضا 0.97% عند 41.76 دولار، وفقا لوكالة "رويترز".



وقال البنك الذي عرض عدة احتمالات أخرى في مذكرة إنه إذا زادت السعودية إنتاجها ردا على عودة إيران إلى السوق فإن أسعار خام برنت ربما تتراجع إلى ما بين 30 و35 دولارا للبرميل.



وأضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حاسم في الدوحة فإن أسعار برنت ربما تهبط دون 40 دولارا للبرميل في المدى القريب جدا.



وأبقى البنك على توقعاته بأن يتجاوز سعر برميل النفط 50 دولارا في المتوسط العام القادم وقال إنه لا يتوقع هبوط الأسعار إلى 30-35 دولارا.

