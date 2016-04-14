تناقضات أولويات السعودة وفشلها والحلول

استغربت وتفاجأت كما استغرب وتفاجأ غيري من قرار وزارة العمل المفاجئ والسريع بسعودة سوق الجوالات والاتصالات خلال 6 أشهر.

ومن بين أسباب الاستغراب والمفاجأة لقرار الوزارة، وجود العديد من التساؤلات المرتبطة بسعودة السوق، التي من بينها، مدى جاهزية السوق لتفعيل متطلبات وفرضيات القرار بالكامل خلال المدة المحددة، لاسيما وأن معطيات نجاح سعودة السوق، تتطلب تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على مجالات ومهارات عمل عديدة، منها فنية وأخرى ادارية وتسويقية وخلافه، والتي قد يستغرق الإعداد لها وتنفيذها أكثر من 6 أشهر على مستوى المملكة. أضف إلى ذلك والذي يُعد من بين أهم التساؤلات، هل سيقبل الشباب السعودي من الجنسين العمل في سوق الجوالات والاتصالات خلال المدة المحددة.

رغم تَأكدي من أن وزارة العمل قبل اتخاذها لقرار سعودة سوق الجوالات والاتصالات، قد قامت بإجراء دراسة مستفيضة لوضع السوق، وإمكانية تحقيق قرار السعودة بشكل منضبط لا يضر بالسوق، إلا أن الإخفاقات السابقة المتكررة للوزارة في سعودة أكثر من نشاط وقطاع اقتصادي، خَلقت عندي وعند الغير نوعا من الشك في مصداقية تنفيذ برامج السعودة وجعلها واقعا ملموسا على سطح الأرض، مما قد يضيف قرار سعودة سوق الجوالات والاتصالات إخفاقاً جديداً للوزارة.

وكما أشرت أعلاه، ان من بين أهم وأبرز التساؤلات المطروحة أيضاً المرتبطة بنجاح قرار سعودة سوق الجوالات والاتصالات، القدرة على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في سوق الجوالات والاتصالات خلال الفترة المحددة، لاسيما وأن التدريب والتأهيل للعمل في سوق الجوالات والاتصالات، يتطلب إتقان أحد عشر معياراً مهنياً بالإضافة إلى الانخراط في برامج تدريب متخصصة، مثل برامج مهارات البيع وخدمة ما بعد البيع وصيانة أجهزة الجوال للأفراد وللشركات.

برأيي أن الخروج من مأزق فشل سعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة، بحيث تكون برامج سعودة وتوطين هادفة وبناءة مقبولة لجميع الأطراف أصحاب العلاقة، بما في ذلك المستهلكون، ولا تؤثر في نفس الوقت على تنافسية السوق وأدائه، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في خطة واستراتيجية توطين وسعودة وظائف القطاع الخاص، بحيث يكون ضمن أولوياتها، التركيز على توطين وسعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر حساسية وخطورة من النواحي الأمنية عن غيرها، والتي تعتمد بشكلٍ كبير على العمالة الوافدة، مثل الأعمال والأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات الأرضية وخدمات المساندة للمطارات والطائرات المدنية، التي تقوم بها الشركة السعودية للخدمات الأرضية SGS، كخدمات المناولة وغيرها، إذ تَكمن حساسية هذه الخدمات في ارتباطها بنواحي الأمن والسلامة المتعلقة بسلامة وأمن المطارات المحلية والطائرات والمسافرين، والتي برأيي يجب تصنيفها من بين الأعمال والمهن السيادية التي يجب أن يقتصر العمل فيها على السعوديين فقط دون غيرهم أسوة بالعمل بالمطارات والقواعد العسكرية، وذلك نظراً لحساسيتها الأمنية. ومن بين الأعمال كذلك التي يتطلب سعودتها بالكامل، جميع الأعمال والأشغال المرتبطة بنشاط النفط، من أعمال تنقيب واستخراج وتكرير وإلى غير ذلك من الأعمال. وأرجو أن لا يفهم من مطالبتي بسعودة مثل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحساسة، بأنني أشكك أو أقلل من الثقة بالأمانة المهنية للعمالة الوافدة، بقدر حرصي على المحافظة على ديمومة واستمرار سير الأعمال بتلك القطاعات في حال مغادرة العمالة الوافدة إلى بلدانها الأصل لأي سبب من الأسباب سواء كانت سياسية أو غيرها.

كما أن نجاح السعودة والتوطين، يتطلب التدرج في سعودة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بفرض نسب سعودة معينة ومعقولة تتصاعد تدريجياً مع الوقت، بالشكل الذي يَكفل تدريب وتأهيل العمالة الوطنية وانخراطها في السوق بأسلوب مهني ومحترف لا يتسبب في إرباك القطاع أو النشاط الاقتصادي المستهدف توطينه وسعودته.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

