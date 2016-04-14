مليار يورو حجم مبيعات المجوهرات الإيطالية في الإمارات

افتتح السفير الإيطالي لدى الإمارات ليبوريو ستلينو، معرض فيتشينزا أورو دبي للمجوهرات، اليوم الخميس، وهي منصة تواصل فريدة من نوعها صممت بهدف جمع صانعي المجوهرات في واحدة من أكثر الوجهات فخامة في العالم – والذي يعود هذه السنة في عامه الثاني خلال الفترة من 14 إلى 17 إبريل.

وقال جيانباولو برونو، العضو المنتدب لشركة فييرا دي فيتشنزا لـ"العربية.نت"، "إن معرض فيتشينزا أورو دبي هو بلا شك واحد من أكثر الفعاليات أهمية على المستوى الدولي بالنسبة إلى قطاع صناعة المجوهرات في العالم. لأنه يخلق جسراً للتواصل يمتد من إيطاليا إلى دبي التي تعد واحدة من أكثر واجهات العرض الكبرى فخامة على مستوى العالم، ويضفي قيمة رائعة لأسلوب الحياة الإيطالية في واحدة من المناطق التي تشهد إقبالاً من الأشخاص الأعلى مستوى في العالم ".

وأشار خلال اللقاء إلى أن قطاع صناعة المجوهرات الإيطالية يضم حوالي الـ 9000 شركة تضم 32000 موظفاّ، وتتركز بشكل رئيسي على أربعة مناطق جغرافية وهي: فيتشنزا و فالنزا و أريزو وكامبانيا – بحجم مبيعات يبلغ 6 مليارات يورو. يشكل معظمها شركات عالية التخصص صغيرة إلى متوسطة الحجم، تتمتع بتشكيلة متنوعة من المنتجات عالية الجودة التي تصدر إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن العديد من شركات المجوهرات الإيطالية الرائدة تدرس بشكل جدي انشاء مراكز لتصميم المجوهرات ومعاهد متخصصة في دبي، والتي ترى أن "حي دبي للتصميم D3، قد تكون الوجهة القادمة لعرض تصاميمها لجمهور أكبر في الإمارات".

وتعتمد إيطاليا بقوة على أهمية دبي كمركز رائد يستقطب محبي المجوهرات الفاخرة من جميع أنحاء العالم.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق البارزة لتجارة الذهب والمجوهرات الإيطالية. وقد بلغت قيمة المبيعات في عام 2015 أكثر من مليار يورو، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بعد سويسرا من حيث الصادرات الإيطالية إلى الأسواق العالمية.

ويعد معرض فيتشينزا أورو دبي فعالية يسعى للمشاركة بها أهم صانعي المجوهرات لعرض أحدث و أفضل إبداعاتهم من مجموعات المجوهرات إلى المتخصصين الأعلى كفاءة على المستوى الدولي. وبمناسبة هذه الفعالية المميزة قامت مفوضيــة التجارة الإيطاليـة ، بالتعاون مع منظمي المعرض، بإنشاء جناح خاص لعرض روعة التصاميم للمجوهرات الإيطالية التي تميزها عن البقية.

وبأسلوب مبدع ومتطور، تقوم إيطاليا بإنتاج مجوهرات بتصاميم لا تضاهيها فيها أي دولة أخرى. سواء كانت المجوهرات تصنع ميكانيكيا أو يدوياً، يقوم صانعي المجوهرات بإنتاج مجموعة لا متناهية من القطع المتنوعة التي تجمع بين روعة الفن والحرفية الفائقة البراعة.

ويضم معرض فيتشينزا أورو دبي في عامه الثاني لسنة 2016 عناصر جديدة، لتلبية احتياجات جميع العارضين والزوار، في الوقت نفسه الذي يعرض فيه أحدث توجهات قطاع المجوهرات. كما سيخصص في هذا المعرض أربعة أيام مكثفة لعقد اجتماعات ثنائية للأعمال والمؤتمرات وورش العمل والندوات، والذي يتم تنظيمها بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومن بينها المجالس التجارية، والجمعيات الدولية وغرف التجارة والاتحادات المختلفة.

وسيتم تقسيم شكل معرض عام 2016 على أربعة مناطق رئيسية هي: العلامات التجارية العالمية ( وتضم أبرز المبدعين والشركات من قطاع المجوهرات)؛ المجوهرات الراقية والأجنحة الوطنية (مجموعة مجوهرات لا تحمل اسم علامة تجارية ولكن تتميز بتنوع وإبداع صنعتها)؛ الأحجار الكريمة والماس ( مجموعة مكرسة للأحجار الكريمة و شبه الكريمة)؛ التعبئة والتغليف والتوريد (التعبئة والتغليف والتسويق البصري).