مصر: تأجيل البت في استحواذ "بلتون" على "سي آي كابيتال"

أجلت هيئة الرقابة المالية البت في استحواذ "بلتون المالية"على بنك الاستثمار CI Capital التابع للبنك "التجاري الدولي"، لحين حسم نزال قضائي للتجاري الدولي، وإزالة مخالفات تتعلق بعملية استحواذ "أوراسكوم" على "بلتون".

وقال رئيس الهيئة "شريف سامي" لرويترز، إن تأجيل البت سيكون لحين حسم محكمة النقض للدعوى المرفوعة من بعض مساهمي CI Capital، والتي تُطالب "التجاري الدولي" بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم المدعين في الدعوى.

وقال سامي إنه سيتم البت أيضا بعد إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمت للهيئة عند تقسيم "أوراسكوم تليكوم" إلى "أوراسكوم للاتصالات" و"جلوبال تليكوم".

حيث تعهد المساهم الأساسي "نجيب ساويرس" بأن تمتلك شركة "ويذر انفستمنت" حصة 51% من "أوراسكوم للاتصالات" لكن تم نقل الملكية إلى شركة أخرى بالمخالفة للتعهدات التي قدمت للرقابة المالية.