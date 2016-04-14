نمو أرباح "أوريدو" عُمان 18% إلى 33 مليون دولار

نمت الأرباح الصافية لشركة "أوريدو" في سلطنة عمان، بنحو 18% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 12.6 مليون ريال عماني أي نحو 33 مليون دولار.



بذلك تكون الشركة قد حققت ارتفاعا بالأرباح الفصلية للربع السابع من أصل تسعة فصول مضت.



أما إيرادات الربع الأول فنمت 11% إلى 66 مليون ريال عماني.

