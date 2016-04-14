هل ستنشب حروب المياه؟

الجميع يتخوف من اندلاع حروب قريبة بسبب المياه؟ وأعتقد، وأرجو، ألا يكون الطلب للمياه يتعدى الاتفاقيات أو النزاعات في أقصاها بلا حروب.. وهل نحن أصلنا ناقصون حروبا؟

عندما يكتمل سد النهضة في إثيوبيا سيكون أكبر مشروع طاقة نظيفة مائية في القارة الإفريقية، مولدا ستة آلاف ميجاواط لمنطقة تجوع عطشا حتى الموت في بعض جهاتها. وبناء السد أداة خلاف يخشى أن تصل للاشتعال بين مصر وإثيوبيا حول مدى الضخ المائي من النهر، وستقع مصر في قبضة إثيوبيا في أهم وأثمن ما تملك على الإطلاق؛ نهر النيل. وهناك قلق حقيقي أن تفلت هذه الخلافات من عقالها مشعلة حرب مياه بين مصر وإثيوبيا.. "طبعا إلا مية النيل ما حدش يمسها"، هذه هي الرسالة الواضحة التي تتلقاها دوما أديس أبابا من القاهرة.

يعتقد الكثيرون ويبالغون في التشاؤم بأن الحرب القادمة هي حرب المياه. ولا أظن ذلك سيحدث، لأنه لم تقم أي حرب مياه بين بلدين أبدا منذ 4500 سنة. كثير من البيئيين والسياسيين يجزمون أن حربا قادمة لا محالة حول مياه النيل. هل هذا صحيح؟ أظن نعم إن تحكمت الدولُ العشر التي يمر بها النيل بأنانية كلٌ بالجزء الذي يمر بها، فمعناه خراب بيئي وسياسي وعطش عام، وبالذات في مصر. لذا لا يمكن أن يسمح المصريون بسحب المياه الحلوة من أفواههم. ومن وجهة نظر يقف معها التاريخ المسجل للإنسان، فإنه لم تقم حرب على الإطلاق بين أمتين أو دولتين بسبب المياه. وربما أنها تعطي آمالا وفرصا أكبر للسلام. كيف؟

انظر إلى باكستان والهند لم يقم بينهما خلاف أو حرب أبدا حول النهر الذي يمر بالدولتين، بينما قامت بينهما عدة حروب منذ انفصلت باكستان الغربية وباكستان الشرقية (بنجلادش) عن باقي الأمة الهندية. بل حتى إن الاعتراك الفلسطيني الصهيوني لم تقم أي منه بسبب المياه، السور؟ نعم. المستوطنات؟ نعم. الحصار؟ نعم. ولكن ليس حول المياه مع أن سرقة إسرائيل من نهر الأردن نهارا جهارا وعلى عينك يا تاجر.. وحتى الأردن لم تعلن أو تقم بأي معركة مع إسرائيل حول هذه السرقات الفاضحة من النهر والتعدي الصريح على ضفافه.

لماذا ستكون أزمة المياه طريقا للسلام بين الدول؟

إن الماء مسألة حياة أو موت فلا مصلحة تعلو مصلحة الحصول على المياه. فخذ مثلا أن مصرَ والحبشة يعتمدان كليا على النهر، وكذلك بطريقة قد تكون متشابهة بين تركيا وسورية والعراق، هذه الحقيقة تجعل الأطرافَ تفكر في طرق التواصل وضم الرؤى؛ لأنه مسموح أن تعبث بأشياء كثيرة إلا مجارى الأنهار.

الماء هو كل شيء في كل الدول لا يجازف أن تقطع العلاقات حوله مثلا فالخسارة محققة هنا، وهناك الخوف من الفشل الحربي الذي سيعقد المسألة الديموبوليتيكية في المنطقة. ولأن المسألة حساسة والعطش أسوأ أنواع الموت البطيء، فسيكون السعي لإيجاد اتفاقيات وتنازلات وتعاون على آفاق أرحب مؤدّية للسلام المبني فوق سطح مياه النهر.

ماذا عن عطشنا نحن في بلدان الخليج وقلة المياه؟ بعدين.. أصلا ما عندنا نهر.

لكن عندنا فواتير!



* نقلا عن صحيفة " الاقتصادية "