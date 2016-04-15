الدولار الأميركي يواصل الارتفاع بدعم من صعود النفط

ارتفع الدولار في تعاملات بعد انحسار سريع للتأثير السلبي لبيانات ضعيفة بشأن التضخم في الولايات المتحدة في ظل تحسن الإقبال على المخاطرة مع استقرار الأسهم الأميركية وتداول العقود الآجلة للنفط الخام فوق 40 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار في البداية مقابل الين متأثرا ببيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذرا بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار أيضا من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو في أعقاب تقرير التضخم الأميركي لكنه تعافى لاحقا.

وقال بعض المحللين إن صعود الدولار فني في طبيعته على الأرجح وإن التوقعات له بشكل عام لا تزال مرتبطة باحتمالات إبطاء وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية.

وطغت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على تأثير تقرير متفائل بشأن سوق العمل أظهر تراجعا في طلبات إعانة البطالة الأميركية. وارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين بمعدل أقل من المتوقع في مارس كما تباطأ التضخم الأساسي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة فقط في الشهر الماضي بعدما عوض تعافي أسعار البنزين بعض الانخفاض في تكلفة الغذاء.

وفي أواخر التعاملات الأميركية ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 94.975 .

وزاد الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين إلى 109.39 ين بعدما قفز في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوع 109.54 ين. وهبطت العملة الأميركية 9.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية حتى الآن هذا العام.

ونزل اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1254 دولار.