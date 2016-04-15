الصين: نمو الاستثمار العقاري 6.2% بالربع الأول

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاستثمار بالقطاع العقاري في الصين ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مع تسارع النمو في مساحات الأراضي المبيعة إلى 33.1 بالمئة.

وتشير البيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات إلى انتعاش من زيادة بلغت 3 بالمئة في الشهرين الأولين في 2016.

ويؤثر الاستثمار العقاري بشكل مباشر على حوالي 40 من قطاعات الأعمال الأخرى في الصين ويعتبر محركا حيويا للنمو.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، إن الإنفاق من ميزانية الصين قفز بنسبة 20.1 بالمئة في مارس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات 7.1 بالمئة.

وارتفع الإنفاق من الميزانية 15.4 بالمئة في الربع الأول من 2016 مقارنة مع الفترة نفسها في 2015، في حين زادت الإيرادات 6.5 بالمئة.