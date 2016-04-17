اتفاق الدوحة قد يتجه لتجميد الإنتاج حتى أكتوبر

كشفت نسخة من اتفاق بين منتجي النفط الذين يلتقون في الدوحة، اليوم الأحد، اطلعت رويترز عليها، أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام شهريا لن يتجاوز المستويات المسجلة في يناير من هذا العام.

وتقول المسودة إن التجميد سيستمر حتى أول أكتوبر من العام الجاري، وإن المنتجين سيلتقون مرة أخرى في روسيا في أكتوبر لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط.

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسودة، ولكن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق.

وتقول المسودة إن المنتجين سيواصلون تطوير عملية التشاور فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتعزيز سوق النفط، وإن الاتفاق سيكون مفتوحا أمام دول أخرى للانضمام إليه.

وقالت إيران، العضو في أوبك، إنها لن تشارك في اجتماع اليوم الأحد، لأنها لا تستطيع قبول مقترحات بتجميد إنتاجها.