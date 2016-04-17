الملياردير المغربي ميلود الشعبي بآخر لقاء له قبل وفاته

توفي الملياردير المغربي والبرلماني السابق ميلود الشعبي، مساء أمس عن عمر ناهز 86 عاما، أثناء رحلة علاجية في ألمانيا، بعد معاناة طويلة مع المرض، وفقا لصحيفة " الشروق".

ميلود الشعبي هو المؤسس لمجموعة "يينا"، الاقتصادية المترامية الأطراف في بلدان عربية عدة منها المغرب ومصر وتونس وليبيا والإمارات، كما يمتلك سلسلة فنادق "رياض موغادور" المعروفة بعدم تقديمها الخمور لزبائنها، إضافة إلى سلسلة متاجر "أسواق السلام"، وتقدر ثروته بـ2.9 مليار دولار، ما جعله واحدا من أغنياء العالم، بحسب مجلة "فوربس" الأميركية.

وهو من مواليد عام 1929 بمنطقة شعبة قرب الصويرة، وبدأ حياته كراعي غنم وعامل زراعي، وبفضل الادخارات البسيطة التي كان يقوم بها، أنشأ تجارة صغيرة في مراكش وهو في عمر 15 عاما قبل أن ينتقل إلى مدينة القنيطرة حيث أنشأ عام 1948 أولى شركاته، وهي عبارة عن شركة صغيرة متخصصة في أشغال البناء والإنعاش العقاري، ومن هناك انطلق حتى أصبح يضاهي كبار المليارديرات العرب والأفارقة.

يشار إلى أن آخر مقابلات ميلود الشعبي كانت في حديث للزميلة فاطمة الضاوي ضمن برنامج "شخصيات اقتصادية"، وصرح حينها أنه بدأ حياته كراعي غنم، وبدأ المشوار من الصفر في 15 من عمره ليمتد لأكثر من 65 عاما، وصنف فيما بعد كأول ملياردير مغربي بثروة تناهز الـ3 مليارات دولار، وتوفر استثماراته آلاف فرص العمل في مراكش، المدينة التي لم يستطع أن يجد عملا فيها عندما هرب إليها صغيرا فغادرها إلى القنيطرة.