الذهب يرتفع وسط إقبال على الشراء مع هبوط النفط

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن فشل منتجو النفط في الاتفاق على تجميد الإنتاج ما هوى بأسعار النفط الخام والأسهم وعزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ونزل الخام الأميركي بما يصل إلى 6.8% إلى 37.61 دولار للبرميل في حين فقد مزيج برنت الخام 7% إلى 40.10 دولار للبرميل.

وهبطت الأسهم الآسيوية مع تراجع النفط في التعاملات الآجلة بينما صعد الين الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب لأعلى مستوى في الجلسة عند 1239.30 دولار للأونصة قبل أن يتخلى عن جزء من هذه المكاسب مسجلا زيادة 0.2% إلى 1236.20 دولار بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 16.19 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.07% إلى 981.3 دولار.

وهبط البلاديوم 0.5% إلى 562.68 دولار للأوقية.