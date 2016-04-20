تراجع أرباح "صافولا" الفصلية إلى 93 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة صافولا للربع الأول من هذا العام بنحو ثمانين في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2015 إلى نحو93 مليون ريال.



وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت عند 173 مليون ريال.

وأشارت "صافولا" إلى أن السبب الرئيسي وراء الإنخفاض في الأرباح يعود إلى تحقيق المجموعة لأرباح رأسمالية بلغت نحو 265 مليون ريال وذلك نتيجة بيع كامل حصصها في رأسمال شركة "صافولا لأنظمة التغليف" خلال الربع الأول من العام 2015.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من هذا العام بواقع ربع ريال للسهم الواحد وذلك مقارنة مع نصف ريال للسهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.