الكويت: اتحاد عمال البترول يلغي الإضراب الشامل

اتحاد عمال قطاع النفط والغاز الكويتي يلغي قرار الإضراب الشامل واستئناف العمل اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك بعيد ساعات على دعوة بهذا المعنى أطلقها وزير النفط بالوكالة.

وقال "اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات" في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية كونا إنه "قرر إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع العاملين في القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من صباح الأربعاء".

وبدأ عمال قطاع النفط والغاز الأحد إضرابا مفتوحا احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، ما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1,1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وفي بيانه أوضح الاتحاد أن "الهدف من تنفيذ الإضراب كان إيصال رسالة واضحة لا تحتمل لبسا بأحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم".

وأضاف أن "العمال أكدوا من خلال تنفيذ ذلك القرار على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد البلاد مبينين قدرتهم بالتأثير على عملية الإنتاج".

وشدد الاتحاد على وجوب "عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم".

وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن لا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما أن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتوقع مصدر نفطي كويتي أن يصل انتاج شركة نفط الكويت من النفط الخام إلى 2.8 مليون برميل يوميا خلال ثلاثة أيام ثم يرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم خلال أربعة أيام وذلك بعد انتهاء إضراب عمال قطاع النفط.



وتأتي هذه التوقعات بعد أن أنهى عمال النفط في الكويت صباح اليوم اضرابهم عن العمل الذي استمر ثلاثة أيام.

