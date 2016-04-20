مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.1 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء زيادة فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.



وقال المعهد إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل لتصل إلى 539.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.



لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الاجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 235 ألف برميل.



وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 218 ألف برميل لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا.