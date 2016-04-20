مجموعة "سامبا" تحقق أرباحا فصلية بـ1.26 مليار ريال

أعلن عيسى محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، التي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1.26 مليار ريال، بزيادة 2.3 في المئة عن أرباح الربع السابق.

وارتفع دخل العمولات الخاصة 11 في المئة، فيما ارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول 4.4 في المئة عن الربع السابق من العام الماضي وصولاً إلى 1.92 مليار ريال. وقد تمت إدارة المصاريف بشكل محكم نتج عنها انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5 في المئة. وأشار إلى أن المجموعة واصلت توسعها في محفظة القروض والسلف استناداً إلى الفرص المواتية في السوق المحلية والأسواق العالمية، لترتفع بذلك محفظة القروض والسلف 4.2 في المئة لتصل إلى 132 مليار ريال، ما يجعل "سامبا" في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية حيث إن نسبة القروض إلى الودائع 74 في المئة، التي تعبر عن سيولة المركز المالي، وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية. وحقق ارتفاعاً في إجمالي الموجودات خلال الربع الأول لتصل إلى 235 مليار ريال، مقارنة بـ 223 مليار ريال من الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 6 في المئة، ونتيجة لهذا الأداء المتميز، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 41 مليار ريال، بزيادة قدرها 7 في المئة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية. وبموازاة ذلك، تركز المجموعة على استقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتعزيز قدراتهم ببرامج تدريبية تتوافق وتطلعات البنك، وإفساح المجال أمام الشباب السعودي ليعززوا حضورهم ضمن القيادات التنفيذية العليا في المجموعة. وتبرز المجموعة كواحدةٍ من أكثر المؤسسات الوطنية تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف ضمن القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 94 في المئة.