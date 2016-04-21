السعودية تختار "جي بي مورغان" للمشورة لطرح أرامكو

أكدت "بلومبيرغ" أمس أن السعودية اختارت شركتي "جي بي مورغان تشايس وشركاه"، ورجل المصارف مايكل كلاين لتقديم المشورة بشأن طرح أسهم "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام. لكن مصادرها ذكرت أن المشاورات بشأن بيع أسهم أرامكو لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ بعد قرارات نهائية، وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وكان ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعلن أخيراً الاتجاه لطرح 5% فقط من أسهم أرامكو للاكتتاب، لإنشاء صندوق ثروة سيادي سيكون الأكبر في العالم، بما يصل إلى تريليوني دولار، في سياق الاستعداد لعصر ما بعد النفط، وتنويع مصادر الدخل.