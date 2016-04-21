الفضة تواصل سباق الصعود عند أعلى مستوى في 11 شهراً

قفزت الفضة نحو 4% اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى في 11 شهراً، وقادت الذهب نحو الصعود مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بفضل زيادة أسعار النفط وحالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني.

وارتفعت أسعار النفط الخام اليوم بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد عام 2016 أكبر انخفاض في الإنتاج في نحو 25 عاما من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يساعد على إعادة التوازن إلى سوق عانت طويلا بسبب تخمة المعروض من الخام.

وقفزت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة لكن الإقبال على المخاطرة لم يتمكن من الحد من جاذبية المعادن النفيسة كملاذ آمن.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 2015 عند 17.595 دولار للأونصة، في حين ارتفع الذهب نحو 1.3% إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1260 دولارا للأونصة.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 1027 دولارا للأونصة، في حين قفز البلاديوم إلى أعلى مستوى في شهر عند 601.36 دولار للأونصة.