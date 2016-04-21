النفط يرتفع مدعوما بتوقعات خفض الإنتاج من خارج أوبك

صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، بعد هبوطها في وقت سابق بنفس الجلسة بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية، إن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في إنتاج النفط خارج أوبك منذ 25 عاما، ما يساعد في إعادة التوازن للسوق الذي عانى طويلا بسبب فائض الإمدادات.

وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن انخفاض أسعار النفط قلص الاستثمارات بنحو 40% على مدار العامين الماضيين، وكانت الانخفاضات حادة في الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وروسيا.

وقال للصحافيين في طوكيو "نتوقع خلال العام الحالي أكبر انخفاض في إمدادات النفط خارج أوبك منذ 25 عاما، وهو حوالي 700 ألف برميل يوميا. وفي الوقت نفسه يمضي نمو الطلب العالمي بوتيرة محمومة بقيادة الهند والصين وغيرها من الدول الصاعدة".

وبعد الهبوط لأدنى مستوى خلال الجلسة إلى 45.23 دولار للبرميل، اليوم الخميس، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش بزيادة 20 سنتا عن الإغلاق السابق.

وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة إلى 43.62 دولار للبرميل قبل ارتفاعه إلى 44.37 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا عن آخر إغلاق.

وألقت بيانات سابقة من روسيا وإيران بظلالها على الأسواق حيث قال وزير الطاقة الروسي، إن بلاده قد ترفع إنتاج النفط إلى مستويات قياسية بما يتجاوز 12 مليون برميل يوميا بعد أيام من فشل محاولة التوصل لاتفاق دولي لتثبيت مستويات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أعلنت إيران عزمها استعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها في يناير الماضي، مؤكدة نيتها رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا.