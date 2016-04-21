فنزويلا تتجه لتقنين الكهرباء في 10 ولايات

أعلنت حكومة فنزويلا، الأربعاء، عن خطة لتقنين الكهرباء في الولايات العشر الصناعية والأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، من بينها العاصمة كراكاس، وذلك لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها البلاد.

وأعلن وزير الطاقة الكهربائية لويس موتا دومينغيز في حديث تلفزيوني من محطة غوري للطاقة الكهرمائية أن "السكان ليسوا معتادين على التوفير في منازلهم، لذلك لا بد من تطبيق خطة" لتقنين الكهرباء سيتم إعلان تفاصيلها في الأيام الأربعة المقبلة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضح الوزير أن مستوى المياه في السد الذي يؤمن 70% من حاجات البلاد إلى الطاقة الكهربائية "في تراجع مستمر، وبات قريبا من الحد الأدنى الضروري للتشغيل".

وأضاف موتا أن "الاستهلاك الرئيسي للطاقة الكهربائية يتم في المنازل" ويشكل 63% من مجمل الاستهلاك في البلاد.

وتشمل الخطة الولايات الأكثر استهلاكا للطاقة، وهي زوليا وكراكاس الكبرى وكارابولو واراغوا ولارا بوليفار وميراندا وباريناس وموناغاس وفالكون.

وتعاني فنزويلا من انقطاع التيار بشكل متكرر ومن إجراءات تقنين أخرى، إذ يمكن أن يستمر قطع المياه عن بعض الأحياء في العاصمة لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة إجراءات أخرى اتخذها الرئيس نيكولاس مادورو في الأشهر الماضية لتوفير استهلاك الكهرباء.

وكانت البلاد أعلنت الجمعة تقديم الساعة ثلاثين دقيقة لتوفير الطاقة، لتعود إلى التوقيت الذي كان مطبقا حتى التاسع من ديسمبر 2007 عندما قرر الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) تأخيره نصف ساعة.

وكان مادورو أعلن في خطاب، الخميس، اعتبار الاثنين 18 إبريل يوم عطلة بينما كان الثلاثاء يوم عطلة أيضا بمناسبة عيد وطني "لاقتصاد الطاقة". والأسبوع الماضي أعلن الجمعة يوم عطلة أسبوعية للقطاع العام في الشهرين المقبلين.

وتقول الحكومة الاشتراكية إن خزانات المياه البالغ عددها 18 في البلاد تعاني من الجفاف، خصوصا بسبب ظاهرة "النينيو" المناخية التي كانت حادة جدا في الأشهر الأخيرة.