المهنا: بورصة نيويورك منصة رئيسية لإدراج مزدوج لأرامكو

توالت التقديرات التي تقيم شركة أرامكو السعودية بعد إعلانها عن نيتها طرح نحو 5% من أسهمها في اكتتاب عام أولي، الأمر الذي سينتج عنه إحدى أكبر شركات الطاقة عالميا.

فبحسب صحيفة "وال ستريت جورنال" فإن طرح 5% من تقييم متحفظ للشركة عند تريليونين وخمس مئة مليار دولار، أي ما يعادل 125 مليار دولار، سيفوق القيمة السوقية لكل من "بي بي" و"توتال" كل على حدة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن نيويورك تبدو البورصة الرئيسية لإدراج مزدوج لأسهم شركة أرامكو، مضيفا أن سوقي لندن وهونغ كونغ قيد الدراسة أيضا، لأن السوق السعودية صغيرة لشركة عملاقة مثل أرامكو.

وأعلن المهنا أن تسعيير السهم يجب أن يكون تنافسيا وقد تستغرق عملية الطرح فترة عام منذ الآن.