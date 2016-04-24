السعودي للاستثمار: 160 مليون ريال مخصصات بالربع الأول

قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للإستثمار مساعد المنيفي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن البنك جنَب مخصصات في الربع الأول دفعت الأرباح للانخفاض بشكل كبير.

وأضاف المنيفي "تم تجنيب مخصصات عامة بمبلغ 118 مليون ريال خلال الربع الأول من 2016، وذلك بسبب التراجع في سوق الأسهم المحلية، وتتطلب المعايير المحاسبية عكس مخصصات في حال تسجيل انخفاضات في هذه المحافظ، وهذا على الرغم من أن هذه المحافظ تحقق عوائد، وكلها من السياسة التحفظية للبنك".

ولفت المنيفي إلى قيام البنك بتجنيب مخصصات للمحفظة الائتمانية بمبلغ 42 مليون ريال، وهي ناتجة عن تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والمحلي وكلها مخصصات عامة وليست محددة.

وقال المنيفي "رفعت هذه المخصصات من نسبة التغطية إلى 220%".

وتراجعت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" 43% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع المقابل من العام الماضي، لتبلغ 210 مليون ريال.

وجاءت الأرباح أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغة 360 مليون ريال. كذلك تراجعت الأرباح بثمانية في المئة بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وأرجع البنك تراجع الأرباح إلى ارتفاع مخصصات خسائر الإئتمان والاستثمارات قابله انخفاض في مصاريف الرواتب. كذلك تراجعت الإيرادات بتسعة في المئة نتيجة انخفاض إيرادات الخدمات البنكية ودخل العمولات الخاصة.