فواتير الخدمات.. تخفيض النفقات قبل البحث عن زيادة الإيرادات

كثيرا ما نقرأ ونسمع عن وجود فرق كبير بين سعر الخدمة التي يتحملها المستهلك وتكلفتها التي تتحملها الجهة الحكومية او الشركات وفق وحدة قياس لخدمات المياه والكهرباء والمحروقات والبريد والاتصالات وتذاكر السفر.. الخ وأيضا للأعمال الأخرى التي تدفع رسوما مقابل بعض الخدمات للأفراد والقطاع الخاص، وعادة تطالب الجهات مقدمة الخدمة برفع أسعارها بسبب عدم تغطية إيراداتها لنفقاتها الكبيرة التي تتحملها وتقدم كمبررات لمطالباتها جداول تشتمل على المعلومات المالية التي تدعمها واهمها متوسط تكلفة الخدمة المحتسبة على أساس اجمالي النفقات للجهة او الشركة شاملة عقود الرواتب والبدلات الكبيرة والعقود المضخمة للمشروعات والتوريدات وعقود الصيانة والتشغيل التي تتحمل أخطاء التنفيذ للمشروعات ونقص مواصفاتها! وتحرص على انتقاء بعض الإحصاءات ببعض الدول التي تختلف عنا بالظروف الطبيعية والاجتماعية والأهم مستوى الدخل للفرد ومايتم توفيره من خدمات أساسية راقية مجانا او برسوم رمزية!

ومع ان هناك الكثير من المجالات بالنفقات ومستوى الاستهلاك التي تحتاج للتصحيح وإيقاف الهدر فيها، الا ان الاستناد دائما على تسعير الخدمة وفق متوسط التكلفة التي يرددها مسؤولو جهاتنا لإيضاح حجم الدعم وتبرير المطالبة برفع السعر، لم يعد أساساً صحيحاً لقياس التكلفة الفعلية لتوفير الخدمة ونحن نرى رواتب ضخمة مبالغ فيها - بعضها لأجانب ومحل ملاحظة الجهات الرقابية - وعقود استشارات واستئجار مبان كبيرة بمواقع متميزة وهدر كبير بالمشروعات ومبالغات في عقود الصيانة مع تدني مستواها، وجميعها لا يمكن التسليم بها كتكاليف مالية تمت وفق الاحتياج الفعلي لتوفير خدمات مازالت تحت المستوى المطلوب ولم تستفد من سنوات الطفرة لتصحيح أوضاعها لبدء مرحلة متدرجة بالتخصيص الحقيقي الذي يعتمد على رفع مستوى الأداء والكفاءة بالانفاق والاستثمار لدعم الدولة خلال تلك السنوات، بل تسببت تلك السنوات في زيادة حجم نفقات لم تكن في حاجة لها والتي تطالب جهاتها وفق قياس تكلفة الخدمة باستمرارها! كما انه يجب ملاحظة ان زيادة عقود التوظيف والبطالة المقنعة ومنهم أجانب ليس لهم حاجة لدى بعض الجهات والتأخر في استخدام التقنية تسببت جميعها في ارتفاع الكثير من التكاليف سواء بالقوى البشرية او المباني والتجهيزات وهو الامر الذي لا يجب ان يتحمله المستفيد من الخدمات سواء كان مواطنا او منشاة بالقطاع الخاص او حتى جهة حكومية اخرى.

ومن هنا فانه لكي تتوفر القناعة بقيمة فاتورة او رسوم الخدمة لدى المستفيد منها يجب ان تكون محتسبة على أساس تكلفة حقيقية وبأقل التكاليف الممكنة، وان يتم قبل التفكير برفع أسعار الخدمة المراجعة الدقيقة لجميع النفقات وإلغاء الهدر بها وإيقاف أي ممارسات قد ترفع المصاريف، وعلى ان يتم التسعير بشكل متدرج لا يتضرر منه محدودو ومتوسطو الدخل انفاذا لتوجيه القيادة، والأهم عدم تحميل هاتين الشريحتين بمعدلات الاستهلاك العالية والهدر الذي نراه من بعض افراد الشريحة العليا والجهات الحكومية والخاصة وما يتبعه من تكاليف للتجهيزات التي يتطلبها الاستهلاك العالي من تلك الجهات.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

