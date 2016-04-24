"تجوّل" للحجز الإلكتروني تحقق مبيعات فصلية بـ30%

أعلنت "تجوَّل"، المنصة الإلكترونية لحجوزات تذاكر الطيران والفنادق والرحلات التي تُعد الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط، عن تنفيذ خطط توسعية سريعة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وذلك كمكون رئيسي من خطط مجموعة الطيار للسفر، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية السعودي (تداول) التي تقوم بضخ استثمارات كبيرة تُقدَّر بمئات ملايين الدولارات في قطاع الإنترنت والتسوق الإلكتروني.

ومن خلال تلك الخطوة الاستثمارية الطموحة، تمضي مجموعة الطيار نحو مصاف كبرى المنصات الإلكترونية في المنطقة، لا سيما مع المكانة الإقليمية الرائدة التي تحظى بها في قطاع السفر والسياحة منذ ما يقرب من أربعة عقود. وتأتي خطط تجوَّل لتوسيع نطاق عملياتها بعد أن حققت المنصة مبيعات تجاوزت التوقعات بنسبة 30% خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقها.

وأعلنت منصة "تجوَّل" التي تأسست في "مختبر" مجموعة الطيار للتطوير التكنلوجي، عن خطتها الطموحة خلال معرض سوق السفر العربي 2016، في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته خلال فترة التشغيل التجريبية، حيث تجاوزت مبيعاتها مليون دولار أمريكي، وذلك خلال ستة أسابيع فقط. وانطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى إعادة صياغة مفهوم حجوزات تذاكر الطيران والفنادق والرحلات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، تعمل "تجوَّل" على الوصول إلى مبيعات تقدر بمليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة بناءً على تسجيل معدل نمو شهري متسارع؛ خاصةً مع تسجيلها نتائج تفوق التوقعات.

ويعمل على تشغيل وتطوير "تجوَّل" فريق من الخبراء والمتخصصين في مجال السفر الإلكتروني، مؤلف من 80 خبيراً في الوقت الحالي، مقارنة بخمسة خبراء فقط عند إطلاقه. وقد تمكنت المنصة من تحقيق مبيعات تجاوزت المعدل المخطط له بنسبة 30%، فيما نجحت أيضاً في خفض حجم نفقاتها بنسبة 40% عمَّا كان متوقعاً. وخلال أربعة أشهر فقط أصبحت "تجوَّل" واحدة من أهم ثلاث منصات رئيسية في مجال حجوزات تذاكر الطيران والفنادق والرحلات عبر الإنترنت في المنطقة، إلى جانب المحافظة على حضورها القوي في المملكة العربية السعودية.

وتستعد "تجوَّل" لإطلاق خدمة حجوزات الفنادق في مايو المقبل، بعد أن ركزَّت خلال الفترة الأخيرة من مرحلة التجريب على توفير خدمة حجز تذاكر الطيران.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الله بن ناصر الداود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر: "تعتزم المجموعة دخول مجال التجارة الإلكترونية بصورة قوية، وقد بدأنا استثمار مئات ملايين الدولارات لتحقيق طموحاتنا في هذا المجال. وإلى جانب استثماراتنا في عدد من المنصات الإلكترونية بمختلف القطاعات، قمنا بإطلاق ’تجوَّل‘ لتصبح منصتنا الرقمية المخصصة لتقديم خدمات حجوزات السفر عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الجوالة. وننظر إلى المنصة بوصفها قطاعاً إضافياً من الأعمال يساهم في تعزيز خدماتنا وعائداتنا، إلى جانب إعادة صياغة مستقبل قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً مع التوقعات بشأن وصول حجم الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت إلى أكثر من 35% من مبيعات السفر والسياحة في المنطقة بحلول عام 2017".

ومن جانبه، قال محمد شبيب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "تجوَّل": "يشكل سوق السفر الإلكتروني فرصة استثمارية كبرى تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، إلا أنه لم تتم الاستفادة منها بشكل جيد في المنطقة. ونحن نهدف إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير منصة إلكترونية لحجز الرحلات عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف الجوالة وتلبي مختلف الاحتياجات. ونؤمن تماماً بضرورة مد جذورنا في المنطقة لكي نصبح الخيار الأول لحجوزات الرحلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أننا نستفيد بشكل كبير من خبرتنا العالمية في مجال التكنولوجيا والإنترنت، والتي تمكننا من توفير حلول مبتكرة في مجالات مثل السفر "الحلال" والسياحة الإسلامية، إلى جانب إدارة رحلات السفر لكل من الأفراد والمؤسسات. وكوننا جزء من شركة كبرى تشهد نجاحاً كبيراً مثل مجموعة الطيار للسفر والدعم غير المحدود الذي نحظى عليه من المجموعة، فإننا نتطلع إلى نجاح "تجول" كأفضل منصة في قطاع السفر والتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قادرة على الاستمرار وتحقيق الأرباح".

وتحقق "تجوَّل" حالياً 75% من مبيعاتها عبر الموقع الإلكتروني و25% من خلال تطبيقاتها المجانية عبر الهواتف الجوالة المتوفرة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وiOS باللغتين العربية والإنجليزية. وتشكل حجوزات العملاء من المملكة العربية السعودية نحو 65% من إجمالي الحجوزات، فيما تُجرى النسبة المتبقية التي تبلغ 35% من الإمارات العربية المتحدة.

ومع إطلاق خدمات حجوزات الفنادق وغيرها من خدمات السفر قريباً، سيحصل عملاء "تجوَّل" على العديد من المزايا التي تشمل توفير خدمة العملاء على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تقديم أفضل العروض الخاصة بحجوزات رحلات الطيران والفنادق، الملائمة لمختلف الاحتياجات بأسعار تنافسية.

يُذكر أن معرض سوق السفر العربي سيستمر حتى 28 أبريل 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المقرر أن تشارك "تجوَّل" في المعرض من خلال جناح رقم ME1110، بقاعة "الشرق الأوسط".



