النفط الصخري الورقة الأهم لإعادة توازن سوق النفط في 2016

انخفض متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 34 دولارا للبرميل (يعادل 28 دولارا للبرميل)، من متوسط 44 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2015 (يعادل 38 دولارا للبرميل)، أي هبوط مقداره 10 دولارات للبرميل، وهذا يعني أن نتائج أداء الشركات النفطية المتوقعة خلال الربع الأول من عام 2016 سيتأثر سلباً بأجواء ضعف أسعار النفط مقارنة مع أدائها خلال الربع الرابع من عام 2015، كما ـنه من المتوقع ألا يشهد نشاط الاستكشاف والإنتاج للشركات النفطية تعافياً خارج منطقة الخليج العربي خلال عام 2016، وعموما فإن خفض الاستثمار في نشاط الاستكشاف والإنتاج مستمر في عام 2016.

ويتبلور توجه في السوق مفاده أن ضعف الأسعار عند مستويات متدنية ليس في مصلحة أحد، وأنه فعلياً يهدد وفرة النفوط التقليدية، حيث بدأ الإنتاج يتأثر في فنزويلا، حيث ينخفض بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ومرشح للزيادة بسبب مشكلات فنية تتعلق بتوليد الكهرباء وأخرى تتعلق بالإيفاء بالالتزامات المالية التعاقدية مع شركات التطوير والحفر هناك، كما أن انتاج نيجيريا انخفض بمقدار 330 ألف برميل يومياً ومرشح أيضاً للزيادة بسبب تأثر أنابيب النقل وتعرضها لهجوم.

وهناك جولة جديدة من التشاور ما بين المنتجين يدفع فيها فنزويلا، نيجيريا وروسيا، بهدف استمرار التشاور للتوصل إلى توافق، ولكن من الصعب التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، خصوصا مع تصريحات حول إمكانية بلوغ إيران إنتاج 4 ملايين برميل يومياً في النصف الأخير من شهر يونيو 2016 أي بعد المؤتمر الوزاري للأوبك.

ولكن تتظافر المؤشرات باتجاه تعافي أسعار النفط، وأن السوق ربما قد تخلت عن العودة لأدنى مستويات للأسعار حققتها في بداية 2016، ولكن التوقعات تشير لاستمرار التذبذب في الأسعار رغم موجة التعافي بوتيرة متباطئة.

ويعتقد المراقبون أن استعادة التوازن في السوق النفطية في عام 2017 مرهونة بانخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، لأنه يعني انخفاض الفائض، وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعاتها الصادرة خلال شهر إبريل 2016، بانخفاض إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من 9.18 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016 إلى 8.22 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر من عام 2016 (مقدار الخفض 960 ألف برميل يومياً ما بين شهر يناير 2016 وشهر ديسمبر 2016)، واستمرار الخفض في عام 2017 من 8.19 مليون برميل يومياً في شهر يناير ليصل إلى 7.79 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر 2017 (مقدار الخفض 400 ألف برميل يومياً ما بين شهر يناير 2017 وشهر سبتمبر 2017)، في حين يستمر عدد أبراج ومنصات الحفر في الولايات المتحدة الأميركية في الانخفاض وهو يدعم خفض الإنتاج بصورة عامة.

وقد انخفضت واردات الولايات المتحدة الأميركية من النفط الخام من 10.7 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر 2006 لتصل إلى 7.7 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016، وقد خسرت منظمة أوبك تواجدها في السوق الأميركية حيث انخفضت مبيعاتها من 5.1 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر 2006 إلى 2.8 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016 (انخفاض مقداره 2.3 مليون برميل يومياً)، وجاءت خسارة مبيعات النفوط الإفريقية في السوق الأميركية أكبر، حيث انخفضت من 2.1 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر 2006 لتصل إلى 260 ألف برميل يومياً فقط في شهر يناير 2016، أما بالنسبة للنفوط الخليجية فقد خسرت أيضا من 2.5 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر 2006 لتصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في شهر يناير 2016، وفي الجملة فإن هذه الأرقام مهمة لأنها تؤكد التغير في أنماط تجارة النفط في أسواق العالم وانحسارها إلى الأسواق الآسيوية الواعدة وكذلك يبرر أجواء التنافس واستمرارها كذلك يبرر ضعف أسعار النفط.

وتتوقع مصادر في سوق النفط أن تشهد هيكلة أسعار نفط خام إشارة تحولاً من حالة الكونتانغو إلى حاله الباكورديشين (حين تكون الأسعار في المستقبل للنفط أقل من الأسعار الحالية وهو مؤشر على توازن السوق النفطية)، وإمكانية أن يتم هذا التحول خلال الأشهر أكتوبر – ديسمبر 2016.

أضف إلى ذلك توقعات انخفاض الإنتاج من خارج الأوبك، وأن هذا الخفض ربما يستمر لبعض الدول حتى في عام 2017، ويدخل في ذلك إنتاج النفط الخام من المكسيك وكازاخستان وكولومبيا، كما أن برامج الصيانة المتوقعة لنفط بحر الشمال خلال أشهر الصيف ستؤثر سلباً على المعروض من نفط بحر الشمال وتعني تعزيز أسعار نفط خام الإشارة برنت.

وحسب الأرقام المعتمدة لمصادر السوق لدي سكرتارية منظمة الأوبك فقد حافظ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام خلال عام 2015 وحتى الأشهر الأولى من 2016، عند 10.1 مليون برميل يوميا (تحرك الإنتاج ضمن نطاق ما بين 10 – 10.5 مليون برميل يومياً) ، قد يكون مؤشراً على ثبات إنتاج السعودية على الأقل خلال الأشهر القليلة القادمة او ربما مجال الزيادة محدود، ويعزز أيضاً التصريحات التي تدور حول أن الزيادة تكون للإيفاء بطلب حقيقي في السوق، كما أن إنتاج منظمة الأوبك من النفط الخام ظل محافظا على مستوى إنتاجي عند 32.3 مليون برميل يومياً منذ شهر يونيو 2015 إلى ديسمبر 2015، وإلى الربع الأول من عام 2016، وهذا يقدم انطباعا عند المراقبين في السوق النفطية بأن اجمالي انتاج المنظمة ربما بلغ الذروة، حتى الإنتاج من العراق يدور في نطاق ما بين 4.1 – 4.5 مليون برميل يومياً منذ شهر يونيو 2015 – ولغاية نهاية مارس 2016.

أما بخصوص إنتاج إيران من النفط الخام فقد ارتفع من 2.8 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2015، ليصل مع نهاية شهر مارس 2016 إلى 3.1 مليون برميل يومياً (أي زيادة مقدارها 300 ألف برميل يومياً)، وتشير التوقعات الرسمية إلى أن إيران تنوي رفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً بحلول شهر يونيو 2016، و500 ألف برميل يومياً إضافية مع نهاية عام 2016 أو بداية 2017.

وعلى صعيد نشاط التكرير، تتوقع المصادر أن يكون عام 2016 هو الأدنى بالنسبة لهوامش أرباح المصافي، وأن عام 2017 سيكون أفضل نسبياً.

وفي هذا السياق تأتي توقعات بنك دويتشي حول تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت من 34 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2016 لتصل إلى 47 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2016 (يعادل 41 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي)، كذلك توقعات بنك غولدمان ساكس والتي تشير إلى بلوغ أسعار نفط خام برنت 45 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2016 (يعادل 39 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي)، وتأتي توقعات بنك باركليز بأن أسعار نفط خام الإشارة برنت تتعافي لتصل إلى 43 دولارا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2016 (يعادل 37 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي)، وهناك من يتوقع 50 دولارا للبرميل لنفط خام الإشارة برنت (يعادل 44 دولارا للبرميل للنفط الخام الكويتي).

* محمد الشطي، محلل نفطي كويتي