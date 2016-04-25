النفط يهبط بفعل جني الأرباح بعد مكاسب استمرت 3 أسابيع

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الاثنين مع جني تجار أرباحا بعد مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.



وبلغ سعر خام مزيج برنت لأقرب استحقاق 44.60 دولار للبرميل في الساعة 0207 بتوقيت جرينتش بتراجع 51 سنتا أو1.1% من أخر تسوية له.



وتراجع أيضا سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط نحو نصف دولار أو1.3% إلى 43.17 دولار للبرميل.



وقال محللون إن تراجع السعر كان نتيجة جني الأرباح بعد ارتفاع في الأسعار دام ثلاثة أسابيع.





