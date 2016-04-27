النفط يقفز لأعلى مستوى بـ2016 فوق 46 دولارا

صعد النفط لأعلى مستوى منذ بداية العام اليوم الأربعاء مدفوعا بتراجع الدولار وأدلة على انخفاض الإمدادات الأمريكية مما وضع الأسعار على مسار أقوى أداء شهري منذ أبريل نيسان الماضي.

وانهارت توقعات التوصل لاتفاق بين كبرى الدول المصدرة للنفط لتثبيت مستوى الانتاج -والتي دفعت الأسعار للارتفاع 55 بالمئة منذ منتصف فبراير- قبل أسبوعين بعد فشل محاولة التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.

وبحلول الساعة 0835 بتوقيت جرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.03 دولار ليصل إلى 46.77 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 20 بالمئة تقريبا في أبريل نيسان وهو أعلى ارتفاع في شهر واحد خلال عام. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي عند 46.81 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 86 سنتا إلى 44.90 دولار للبرميل.

ولقي الخام الأمريكي دعما بعد أن أفاد تقرير من معهد البترول الامريكي بأن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت حوالي 1.1 مليون برميل الاسبوع الماضي في حين كان متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز يشير إلى زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وهبط الدولار خلال اليوم بعد تراجعه خمسة بالمئة تقريبا مقابل سلة العملات منذ بداية العام حتى برغم توقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية.