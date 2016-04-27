"إعمار للضيافة" تكشف عن 35 مشروعاً جديداً في الإمارات

كشفت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية"، عن استراتيجيتها التوسعية الطموحة والمتمثلة في الكشف عن 35 مشروعاً جديداً للفنادق والشقق الفندقية تحمل مظلة علاماتها التجارية الثلاث "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"فنادق روﭪ"، في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وأهم الأسواق العالمية.

وتم الكشف عن هذه الخطوات النوعية للشركة الرائدة ضمن قطاع الضيافة في دبي على هامش فعاليات "سوق السفر العربي 2016"، الحدث العالمي الأبرز في قطاع السياحة والسفر والذي يستمر لغاية 28 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات. وتعتبر "مجموعة إعمار للضيافة" الشريك الفندقي لهذا الحدث الكبير، عبر اتفاقية مدتها ثلاث سنوات.

وأكد كريس نيومان، مدير العمليات في "مجموعة إعمار للضيافة" خلال مؤتمر صحفي بحضور "العربية.نت"، أن التوسع الكبير في عمليات الشركة سيتضمن افتتاح مشاريع جديدة في دبي، بالإضافة إلى عقود إدارية لتشغيل فنادق وشقق فندقية في الفجيرة بدولة الإمارات، وفي السعودية أيضاً. كما وقعت "إعمار" عقود إدارة لمشاريع مقبلة للفنادق والشقق الفندقية في البحرين وتركيا ومصر.

وقال نيومان في هذا السياق: "نجحت ’مجموعة إعمار للضيافة‘ خلال ثمانية أعوام من تأسيسها في تطوير ثلاث علامات تجارية استثنائية ضمن فئات مختلفة. واليوم، نعمل على توظيف الخبرات المعمقة التي اكتسبناها في سوقنا المحلية في مشاريع جديدة ضمن أسواق ودول أخرى حول العالم. ونحن على ثقة بأن استراتيجية التوسع الكبيرة التي ننتهجها ستساهم بدور جوهري في ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد لأرقى خدمات الضيافة عالمية المستوى ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل ودولياً أيضاً".

وسيساهم افتتاح المشاريع الجديدة في رفع عدد الغرف الفندقية من "مجموعة إعمار للضيافة" في دولة الإمارات إلى أكثر من 3835 غرفة، والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 4249. وفي الأسواق العالمية، ستضيف الشركة إلى محفظتها أكثر من 707 غرف و833 شقة فندقية.

وتشغل "مجموعة إعمار للضيافة" حالياً أربعة فنادق ومشروعين للشقق الفندقية في دبي من علامتها التجارية الفاخرة "العنوان للفنادق والمنتجعات"، إضافةً إلى فندقين راقيين من فئة البوتيك تحت مظلة العلامة التجارية "فيدا للفنادق والمنتجعات". وتقدم هذه الأصول مجتمعة 1060 غرفة و891 شقة فندقية. كما تتولى "مجموعة إعمار للضيافة" إدارة "نوران للشقق الفندقية" في "مرسى دبي"، وهو أول مشاريع العلامة التجارية "نوران" في دبي ويضم 90 شقة مجهزة بالكامل.

تجربة روﭪ



يعتبر افتتاح فندق "روﭪ وسط مدينة دبي" من الملامح المميزة لاستراتيجية "مجموعة إعمار للضيافة" التوسعية هذا العام، وهو أول عقارات علامتها التجارية العصرية من الفئة المتوسطة "فنادق روﭪ". ويجري تطوير "فنادق روڤ" كمشروع مشترك بين "إعمار العقارية" و"مِراس القابضة"، التي تتخذ من دبي مقراً لها. وسيتم افتتاح الفندق في مايو المقبل محتضناً 420 غرفة في موقع حيوي على مقربة من "دبي مول"، ويمكن الوصول منه مباشرة إلى مجموعة المطاعم والمقاهي الراقية التي تتوزع في أرجاء "بوليفارد محمد بن راشد".

كما أعلنت "مجموعة إعمار للضيافة" خلال فعاليات "سوق السفر العربي 2016" عن فندق "روﭪ سطوة" الذي يضم 480 غرفة على مقربة من مركز دبي الدولي للمؤتمرات ومركز دبي المالي العالمي. وسيضم المشروع المؤلف من برجين في حي سطوة "روﭪ هوم سطوة"، أول مشاريع الشقق الفندقية من "فنادق روﭪ" عبر 157 وحدة سيتم إطلاق مبيعاتها أمام المستثمرين.

وتتضمن قائمة المشاريع المستقبلية من "فنادق روﭪ" في دبي كلاً من: "روﭪ بور سعيد" (270 غرفة على مقربة من مطار دبي الدولي)؛ "روﭪ عود ميثاء" (286 غرفة بالقرب من مدينة دبي الطبية)؛ "روﭪ مرسى دبي" (384 غرفة في مرسى دبي)؛ "روﭪ الجافلية" (270 غرفة بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي)؛ و"روﭪ آت ذا بارك" (458 غرفة على مقربة من دبي باركس آند ريزورتس). وسيتم الإعلان لاحقاً عن ثلاث عقارات جديدة من العلامة التجارية التي تخطط لتشغيل 10 فنادق تضم أكثر من 2660 غرفة دعماً للاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض "إكسبو" الدولي 2020 في دبي.

توسعة حضور "العنوان للفنادق والمنتجعات"



تعتبر اتفاقية الشراكة الموقعة مع "إيجل هيلز"، شركة الاستثمارات العقارية الخاصة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من أبرز الخطوات التوسعية لـ"مجموعة إعمار للضيافة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشغيل مشروع "العنوان الفجيرة منتجع وسبا" في منطقة شرم التي تشتهر بإطلالاتها الرائعة على البحر والجبل. وعلاوةً على الغرف الفندقية البالغ عددها 196 في الفندق، ستقوم "العنوان للفنادق والمنتجعات" بتشغيل 177 شقة في أربعة مبانٍ سكنية إضافة إلى 10 فلل فاخرة ضمن مشروع "العنوان رزيدنسز الفجيرة منتجع وسبا".

كما تواصل "العنوان للفنادق والمنتجعات" توسعها في دبي عبر ثلاثة فنادق جديدة تتضمن "العنوان بوليفارد دبي" 196 غرفة وجناح؛ "العنوان سكاي فيو دبي 169 غرفة و"العنوان فاونتن فيوز دبي 193 غرفة، والواقعة جميعها في "وسط مدينة دبي". ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير فندق "العنوان وسط مدينة دبي" الذي يضم 196 غرفة.

أما محفظة مشاريع الشقق الفندقية الجديدة في دبي فتشمل "العنوان رزيدنسز بوليفارد دبي" 532 شقة؛ "العنوان رزيدنسز سكاي فيو 524؛ "العنوان رزيدنسز فاونتن فيوز 774 و"العنوان رزيدنسز دبي أوبرا" 809. كما يجري العمل على إعادة تطوير "العنوان رزيدنسز وسط مدينة دبي" الذي يضم 626 شقة فندقية مجهزة بالكامل.

ووقعت "العنوان للفنادق والمنتجعات" اتفاقيات إدارة عالمية لتشغيل فنادق وشقق فندقية في مصر من خلال "العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا" و"العنوان رزيدنسز مراسي منتجع الجولف والسبا"؛ و"العنوان اسطنبول" و"العنوان رزيدنسز اسطنبول" و"العنوان رزيدنسز إعمار سكوير" في تركيا، إضافةً إلى "العنوان مراسي البحرين" و"العنوان رزيدنسز مراسي البحرين".

توسع قوي لـ"فيدا" في دول الخليج



في خطوة توسعية هامة، تستعد "فيدا للفنادق والمنتجعات" لدخول سوق المملكة العربية السعودية عبر أول مشروع لفندق وشقق فندقية ضمن مجمع "باب جدة" التطوير المتكامل الذي تطوره "إعمار الشرق الأوسط. ويتضمن "فيدا باب جدة" 202 غرفة بتصاميم أنيقة في قلب المشروع الكبير، في حين يحتضن "فيدا رزيدنسز باب جدة" 162 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، تعتبر مثالية للعائلات والمسافرين من رجال الأعمال.

كما تعمل "فيدا" على ترسيخ حضورها في البحرين من خلال عقد إدارة تقوم بموجبه بتشغيل فندق "فيدا مراسي البحرين" الذي يضم 160 غرفة بإطلالات بحرية رائعة، و"فيدا رزيدنسز مراسي البحرين" الذي يضم 140 شقة فندقية أنيقة تحتوي على غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع في أجواء هادئة.

وفي دبي، تستمر "فيدا للفنادق والمنتجعات" في توسعة نطاق حضورها عبر فندقين جديدن هما "فيدا ذا هيلز دبي" (157 غرفة) و"فيدا تاون سكوير دبي" (160 غرفة)، علاوةً على ثلاثة مشاريع للشقق الفندقية، وهي "فيدا رزيدنسز ذا هيلز (136 شقة)؛ "فيدا رزيدنسز وسط مدينة دبي" (334 شقة) و"فيدا رزيدنسز تاون سكوير دبي" (172 شقة).

شراكة مع "دبي أوبرا"



وقعت "مجموعة إعمار للضيافة" اتفاقية شراكة استراتيجية مع "دبي أوبرا"، الوجهة العالمية متعددة الأغراض للفنون الأدائية والمقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام الحالي في "وسط مدينة دبي"، تكون الشركة بموجبه "الشريك الفندقي الرسمي لدبي أوبرا". وتستضيف "مجموعة إعمار للضيافة" بذلك ضيوف الأوبرا في فنادقها، وتنظم الحفلات الخاصة بإطلاق عدد من العروض الجديدة، وتوفير مرافق خاصة لكبار الشخصيات، وغير ذلك. وتؤكد هذه الاتفاقية الهامة مدى قدرة "إعمار" على توفير تجارب ضيافة استثنائية في دبي.

واختتم كريس نيومان قائلاً: "تركز جميع مشاريعنا على قيم جوهرية كان لها دور محوري في ترسيخ مكانتنا في القطاع، عبر المواقع الحيوية لأصولنا وتميزنا في تقديم خدمات لا تضاهى وتوفير قيمة استثنائية لضيوفنا على كافة المستويات".