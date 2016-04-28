ارتفاع أرباح "فيسبوك" إلى 1.5 مليار دولار بالربع الأول

حققت شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زيادة في إجمالي إيراداتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 52% في حين زادت الأرباح بمقدار 3 أمثال أرباح الفترة نفسها من العام الماضي. ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 7% في أعقاب إعلان النتائج ربع السنوية.

وبحسب الوكالة الإلمانية، بلغت إيرادات الشركة، الموجودة في منطقة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال الربع الأول من العام الحالي 5.38 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الشركة 1.5مليار دولار مقابل 312 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأشارت الشركة إلى أن إيرادات الإعلانات عبر الأجهزة المحمولة ارتفعت من 73% من إجمالي إيراداتها خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 82% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي يخدم حوالي 1.65 مليار مستخدم نشط حتى نهاية مارس الماضي.