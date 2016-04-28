ما هي أسباب سيطرة فئة 3 نجوم على الفنادق في دول الخليج؟

كان لافتاً في الفترة الأخيرة، ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية الاقتصادية من فئة ثلاث نجوم لتلبية الطلب على السياحة من الشرائح الوسطى من المجتمع وتحديدا من العائلات، إضافة إلى الطلب من الشركات المتوسطة الحجم، لاسيما مع توجه عدد من المؤسسات لتخفيض التكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

إذ أظهر تقرير لشركة JLL إن 50% من الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت سوق دبي في الأشهر الأخيرة من العام 2015 كانت من فئة ثلاث نجوم .

وقد اتخذت دبي إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في الفنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، من بينها توفير الأراضي لهذه المشاريع، وتسريع إصدار الموافقات لأعمال البناء لكي لا تتجاوز شهرين، كما الإعفاء من رسم خدمة البلدية البالغ 10% لمدة أربع سنوات من تاريخ الافتتاح.

كما أن المعروض من الغرف الفندقية من هذه الفئة لا يمثل سوى 30% من الغرف الإجمالية المتوفرة في الإمارة، في وقت ترتفع هذه النسبة في مكة المكرمة إلى 43%، و46% في المدينة المنورة.