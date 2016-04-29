كيف سيكون العالم عام 2030م؟؟ للإجابة عن هذا السؤال يقول خبير استشراف المستقبل (توماس فري): "إن التغيرات التي ستشهدها البشرية خلال العشرين سنة القادمة تفوق كل التغيرات التي مرت بها البشرية في تاريخها!". ومع سعادتنا وتفاؤلنا كسعوديين والاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام وبيوت الخبرة العالمية تجاه رؤية السعودية 2030م، فتحاول هذه المقالة تسليط الضوء على كيف سيتغير العالم وما المجالات التي يجب أن نستثمر فيها ونركز قوانا عليها من الآن...

بداية أعترف أن الكتابة في هذا المجال تتطلب مساحات أكبر ولكنني سأحاول الإيجاز ما استطعت. ولمن أراد التوسع فأنصح بالاطلاع على التقارير الصادرة من مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي ومؤسسة النظام الأوروبي لتحليل السياسة والاستراتيجية وشركة جوجل وغيرها من المؤسسات المتخصصة.

والله أعلم فيمكن سرد لمحة موجزة عن العالم المتوقع عام 2030م كالتالي:

على المستوى السياسي:

العالم يتجه إلى القطبية المتعددة ولا عودة لعالم القطب الواحد الذي تقوده أمريكا. وستظل أمريكا قوة مؤثرة ولكن ستواجه حقيقة انحسار القوة ونفس الأمر للاتحاد الأوروبي.

سيكون عام 2030م عصر آسيا والصين التي ستتفوق قوتها على أمريكا والاتحاد الأوروبي مجتمعين من حيث الإنفاق العسكري والاستثمارات التقنية والناتج القومي الإجمالي وعدد السكان.

من الناحية الاقتصادية:

ستهيمن الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي على 55% من الناتج القومي العالمي.

أهم الدول التي ستشهد صعوداً اقتصادياً لافتاً هي المكسيك، وإندونيسيا، وتركيا، ونيجيريا، وفيتنام. أما بقية الدول البريكس باستثناء الصين (الهند، روسيا والبرازيل) فلن تتمكن من تحقيق معجزات اقتصادية طالما لم تحقق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وظلت تعتمد على الاستيراد من الغرب.

من الناحية الديموغرافية:

سينتهي الزمن الذي كان تعداد البشر يزداد فيه ملياراً كل عشر سنوات. ولن يتخطى عدد السكان 8.5 مليارات نسمة عام 2030م.

ستعاني الكثير من دول العالم الغربي واليابان والصين من شيخوخة المجتمع يقابلها مجتمعات شابة وفتية في العالم العربي والإسلامي.

سيتسبب صعود الأحزاب اليمينية والمتطرفة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية في انخفاض معدلات الهجرة إلى دول الشمال بمقابل هجرة تزداد إلى دول الجنوب ومن ضمنها دول الخليج!

من الناحية التقنية:

ستحل النظارات الذكية مكان أجهزة الحاسب والهواتف الذكية والتلفاز وأجهزة الألعاب.

سيكون الاعتماد كبيرا على الطابعات ثلاثية الأبعاد في الصناعات وحتى في طباعة الأكل في المطاعم.

ستنتشر السيارات ذاتية التحكم بدون سائق وأيضاً سينتشر استخدام السيارات الكهربائية.

من ناحية الصراعات والتنافس:

سيحتدم الصراع خاصة في منطقة الشرق الأوسط على موارد المياه المحدودة والطاقة مقابل أعداد السكان المتنامية.

البدء فعلياً في مشاريع التنقيب عن المعادن وموارد الطاقة في القمر والأجرام السماوية.

تنافسات على الاستفادة من موارد الطاقة في القارة المتجمدة التي تحتوي ما بين 15 – 30% من موارد الغاز العالمية ونسبة كبيرة من الموارد المعدنية والثروات السمكية غير المستغلة بعد.

ما المطلوب إذن؟؟ تعزيز الشراكات والتحالفات مع الدول الآسيوية والقوى الصاعدة مع المحافظة على الشراكات القائمة. وأيضاً الاستثمار بقوة ونقل تقنيات وتوطين صناعات قادمة غير تقليدية مثل الطابعات الثلاثية وموادها، النظارات الذكية، السيارات ذاتية التحكم والكهربائية، الذكاء الصناعي والمسارعة للبدء في مشاريع الاستثمارات الفضائية وفي القطب المتجمد.

وأختم بكلمات سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول صناعة المصير وتصميم المستقبل السعودي: "لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل مشرق قادرون على أن نصنعه بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها".

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"