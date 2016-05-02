أميركا: إلغاء صفقة اندماج بين "هاليبرتون" و"بيكرهيوز"

ألغت شركة "هاليبرتون"، ثاني أكبر شركة للخدمات البترولية في الولايات المتحدة صفقة الاندماج مع الشركة المنافسة لها "بيكر هيوز".

ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في أبريل الماضي لمنع هذا الاندماج، الذي قد يخلق شركة واحدة فقط لتتنافس مع "شلمبرجير" في مجالي حفر الآبار والإنشاءات لقطاع النفط، ليصبح عدد الشركات المتنافسة في هذين المجالين اثنين فقط.

يذكر أن "هاليبرتون" و"بيكر هيوز" قد أعلنتا نيتهما الاندماج في نوفمبر عام 2014 في صفقة تصل قيمتها إلى نحو 35 مليار دولار، ولكن الصفقة تقيم اليوم بنحو 28 مليون دولار.