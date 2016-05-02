"طاقة" الإماراتية تدرس بيع أصول خارجية من النفط والغاز

تدرس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بيع أصولها الخارجية من النفط والغاز إلى شركة ظبيانية أخرى من أجل التركيز على نشاطها الأساسي في توليد الطاقة وإنتاج المياه، وفق ما ذكرته مصادر لرويترز.

وجاء في التقرير السنوي عام 2015 لشركة طاقة، أن لديها اتفاقاً مع طرف معني، وبناء على طلب طاقة، سوف يشتري هذا الطرف جميع أصولها النفطية والغازية في أميركا الشمالية وكردستان العراقية، وغالبية الأصول في أوروبا، بسعر متفق عليه، لكن التقرير لم يذكر السعر أو الطرف المعني، في حين أن مصادر قريبة من طاقة رفضت الإفصاح عن شخصياتها، وقالت إن الشركة تدرس حالياً اللجوء إلى هذا الخيار.