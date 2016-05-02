344.7 مليار ريال قروض شخصية في السعودية بالربع الأول

قفز إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، عند 344.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2016، بنسبة 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بما يعادل 21 مليار ريال، فيما ارتفعت بنسبة 2 % مقارنة بنهاية العام 2015 أي ما يعادل 7.4 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تضاعفت القروض الاستهلاكية ثماني مرات خلال 19 عاما، مرتفعة بأكثر من 660 % وبقيمة 299.3 مليار ريال، عن مستوياتها في نهاية الربع الأول من عام 1998 البالغة 45.3 مليار ريال.

وشكلت القروض بغرض شراء سيارات ووسائل نقل شخصية نحو 9 %من إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الماضي، بقيمة 31.5 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض ترميم وتحسين عقارات 11 %.

أما حصة الأسد من القروض، فاستحوذ عليه بند القروض الاستهلاكية الأخرى بنسبة 75 % المائة من القروض، بقيمة 260 مليار ريال، ويشمل هذا القسم القروض التي يتم استهلاكها لشراء سلع استهلاكية وخلافه.

على الجانب الآخر، شكلت القروض عن طريق بطاقات الائتمان 3 % من إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 10.3 مليار ريال.

كما ارتفعت قروض "السيارات ووسائل النقل الشخصية" بنسبة 18 % بنحو 4.9 مليار ريال.

في المقابل، تراجعت القروض الاستهلاكية للأثاث وسلع معمرة بنسبة 4%، إلى 5.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2016، مقابل 5.3 مليار ريال في الربع الأول 2015.

كما تراجعت قروض "السياحة والسفر" بنسبة 21 %بقيمة 21 مليون ريال من 101 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2015 إلى 80 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2016.

