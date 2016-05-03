خبراء يتوقعون صعود الذهب إلى 1400 دولار للأونصة

توقع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة "أمانة كابيتال"، رائد الخضر، أن يتخذ الذهب اتجاهاً تصاعدياً ليتراوح بين 1324 دولاراً و 1400 دولار للأونصة في منتصف العام الجاري، معتبراً أن الخروج من المستويات 1262 دولاراً والإغلاق فوق 1307 دولارات للأونصة في يوم واحد ما هو إلا دليل على تماسك هذه المستويات.

وأوضح الخضر في حديث خاص لـ"العربية.نت" المكاسب التي حققها الذهب أنها تعود إلى تراجع الدولار الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ العام 2008 مقابل الين الياباني بعدما امتنع البنك المركزي الياباني عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي.

وهبط الدولار إلى مستوى منخفض جديد عند 106.14 ين في الساعات الأولى من التداولات الآسيوية قبل ارتفاعه إلى 106.64 ين بانخفاض 0,2% خلال اليوم بسبب مخاوف من عدم قدرة صناع القرار في اليابان على وقف موجة ارتفاع الين.

وأشار إلى أن الضبابية التي تكتنف قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة الأميركية، ساهمت إلى حد بعيد، بحسب الخضر، في تهاوي الدولار أمام اليورو والين على ضوء النهج الحذر الذي يتبناه "الفيدرالي"، إضافة إلى ضعف معدلات النمو الأميركي.

وفيما يرى المحللون أن الإقبال على الين مقابل الدولار آخذ في التزايد في ظل ارتفاع المخاوف من عدم قدرة صناع القرار في اليابان على وقف موجة ارتفاع الين، إلا أن للخضر وجهة نظر مختلفة، معتبراً أن ارتفاع الين ما هو إلا دليل على فقدان ثقة المستثمرين والامتناع عن اقتناء العملة، الأمر الذي سينعكس سلباً بشكل دراماتيكي على سوق الأسهم اليابانية.

ويرى الخضر أن الاتجاه الأحادي على الين غير مطلوب تاريخياً، بل الأهم هو العمل على استقرار سعر صرف العملة.

وإذا كانت العملة اليابانية تشكل ملاذا آمنا في أوقات الضغوط المالية، غير أن ارتفاع الين يثير القلق بشدة، وفق ما يؤكد الخضر، في حين يرتفع حجم المخاوف المتعلقة بالتمويل العالمي والآفاق السلبية لمعدلات النمو.

وكان الدولار الأسترالي صعد 0,5% مقابل الدولار الأميركي إلى 0.7636 دولار أميركي بزيادة 11% بعد وصوله لأدنى مستوى خلال عدة أعوام في يناير الفائت.

وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في 5 أشهر عند 1.4695 دولار مع هبوط العملة الأميركية أمام اليورو. وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية 0.2% إلى 92.893.