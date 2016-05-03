وزير المالية: لا قرار بفرض ضرائب على الدخل بالسعودية

أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تبحث فرض ضرائب على الدخل الشخصي ولم تقر أي شيء بذلك، مشدداً على أن الضرائب في السعودية وفي دول مجلس التعاون ستقتصر على ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية لبعض السلع الضارة كالتبغ والمشروبات الغازية.

جاءت تصريحات وزير المالية السعودي على هامش الاجتماع الأول للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة المملكة مساء اليوم شارك فيه رؤساء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتركزت المباحثات على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت بالرياض، والمتعلقة بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته.

ووصف العساف اجتماع اللجنة ممثلاً بوزراء المالية الخليجيين بـ"الاجتماع الهام"، وذلك لبحثه كافة المواضيع والإجراءات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى ضرورة إقرار أنظمة ووضع إجراءات تنفيذية، بالإضافة الى تجهيزات للقطاع الخاص وكذلك الجهات الضريبية في كل دولة، استعداداً لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في عام 2018.

وفي ما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي، أفاد الوزير حسم دول مجلس التعاون الخلافات المتعلقة بالإيرادات المتحصلة، وكيفية احتسابها وتحويلها للدولة التي تنتهي إليها السلعة، قائلاً: "اليوم يطبق الربط الآلي بين دول مجلس التعاون وبغض النظر عن منفذ الدخول، يتم تحويل الأموال إلى الدولة المقصد النهائي".