"ماجد الفطيم" تزيد استثماراتها بعمان إلى 6٫7 مليار درهم

أعلنت مجموعة "ماجد الفطيم" مضيها في تعزيز حجم استثماراتها في سلطنة عُمان بــ515 مليون ريـال عُماني، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 705 ملايين ريال أي ما يعادل 6.7 مليار درهم بحلول 2020.

ووفق ما ورد في صحيفة "البيان"، تشمل استراتيجية المجموعة الاستثمارية "مول عُمان" باستثمارات تُقدر بـ275 مليون ريال، و"سيتي سنتر صحار" باستثمارات تقدر بـ45 مليون ريال و"ماي سيتي سنتر صور" باستثمارات بنحو 15 مليون ريال.

إلى جانب استثمارات إضافية في مجالات التجزئة والترفيه بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون ريال. وتشمل "ماجيك بلانيت" و"كارفور" و"فوكس سينما". ويتوقع أن تستحدث استثمارات "ماجد الفطيم" أكثر من 42 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السلطنة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

مول عُمان

سيوفر "مول عُمان" عند افتتاحه في العام 2020، 350 خيار تسوق وترفيه على امتداد مساحة تجزئة تبلغ 137 ألف متر مربع. وسيضم أكبر حديقة ثلجية على مساحة 8,000 متر مربع. ومن المتوقع أن يستحدث مشروع تشييد "عُمان مول" نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

سيتي سنتر صحار

وسيتحول "سيتي سنتر صحار" المقرر افتتاحه أمام الزوار عام 2018، أكبر وجهة للتسوق وأسلوب الحياة في ولاية صحار، فضلاً عن استحداثه 8,000 فرصة عمل. ويُعد "ماي سيتي سنتر صور" الذي يفتح أبوابه أمام الزوار في 2017 أول مركز تسوق لمجموعة "ماجد الفطيم" وفق مفهوم مراكز التسوق المجتمعية في سلطنة عُمان. ومن المتوقع أن يخلق المشروع أكثر من 3,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن خطة "ماجد الفطيم" للسوق العُمانية تمثل امتداداً لاستثماراتها الحالية، والتي تشمل "سيتي سنتر مسقط" باستثمار قدره 35 مليون ريـال في توسيعه وتحديثه في 2015، و"سيتي سنتر القرم" الذي افتُتح في 2008، و"الموج مسقط" الذي استكملت مرحلته الأولى في عام 2008.

علماً أنه منذ العام 2001 استثمرت "ماجد الفطيم" 190 مليون ريـال في الوُجهات الثلاث ما استحدث نحو 23 ألف وظيفة .