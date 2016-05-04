اليوم.. تداول حقوق الاكتتاب في "دبي باركس أند ريزورتس"

أعلنت "دبي باركس أند ريزورتس" أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب في أسهم الزيادة برأسمال الشركة بقيمة مليار وسبع مئة مليون درهم اعتباراً من اليوم، وحتى 18 من الشهر الحالي. وسيستخدم في تمويل المتنزه الترفيهي Six Flags Dubai.

وذكر بيان أن تداول حقوق الاكتتاب يتيح للمساهمين ممن لا يرغبون في استخدام حقهم في الاكتتاب، بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لآخرين يرغبون في الاكتتاب في أسهم الزيادة برأسمال الشركة، مشيراً إلى أن حقوق الاكتتاب تعتبر أدوات مالية، تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

وأفاد "دبي المالي" بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً، خلال الفترة الزمنية المذكورة، بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، وبرمز تداول «DUBAIPARKSRI».

وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية، تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة، مع الإشارة إلى أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، وتفقد قيمتها تلقائياً، حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 27 فلساً، وذلك على أساس سعر سهم الشركة في السوق، بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في اليوم الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً، و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق، اعتباراً من اليوم الثاني لتداولها وحتى نهاية فترة التداول.