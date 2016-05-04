نمو مخزونات النفط الأميركية 1.3 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل لتصل إلى 539.70 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وزادت المخزونات في مركز تسليم العقود الأميركية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 382 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات المشتقات الوسيطة -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- هبطت بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 83 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل مقارنة مع متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز لهبوط قدره 144 ألف برميل.

وقلصت أسعار النفط خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية عقب صدور تقرير معهد البترول.