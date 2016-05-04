مسؤول ياباني: مستعدون لاتخاذ إجراءات لوقف صعود الين

أبلغ وزير المالية الياباني تارو أسو مؤتمرا صحافيا في فرانكفورت أن اليابان قلقة بشأن الارتفاع المفاجئ في الين والناتج عن المضاربات وسترد عند الضرورة لوقف صعود عملتها.

وقال أسو "التحركات المفاجئة أحادية الجانب قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد وهو شيء غير مرغوب"، مضيفا أن أي خطوات ستتخذ ستكون متماشية مع اتفاقات مجموعة العشرين.

وقفزت العملة اليابانية في وقت سابق اليوم إلى أعلى مستوى في 18 شهرا أمام الدولار الأميركي مسجلة 105.52 ين في أعقاب إحجام بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي، وفقا لوكالة "رويترز".

وتراجعت العملة بعد تعليقات أسو إلى 106.60 ين مقابل الدولار.

وفي نفس المؤتمر الصحافي قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، إن البنك لن يتردد في إتخاذ خطوات إضافية لتحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم.