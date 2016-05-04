عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

"سابك" تتطلع للاستثمار بالغاز الصخري في شمال أميركا

المصدر: العربية.نت
مقر شركة سابك
رابط مختصر

أشار المدير المالي لـ"سابك" في السعودية إلى أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في الغاز الصخري في شمال أميركا، وذلك في خطوة لتعزيز نمو واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.

وكانت "سابك" قد أعلنت سابقا أن نقص الغاز الطبيعي يؤثر سلبا على نموها في السوق المحلية ويجبرها على التطلع إلى فرص استثمارية في الخارج.

الجدير بالذكر أن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة ارتفع في السنوات الأخيرة، وكانت "سابك" قد وقعت أول صفقتها للغاز الصخري الأميركي العام الماضي لاستخدامه في مصنع "تيسايد" للبتروكيماويات في بريطانيا.

كلمات دالّة

#شركات, #سابك, #أسواق, #بتروكيماويات, #مصانع

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر