"سابك" تتطلع للاستثمار بالغاز الصخري في شمال أميركا

أشار المدير المالي لـ"سابك" في السعودية إلى أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في الغاز الصخري في شمال أميركا، وذلك في خطوة لتعزيز نمو واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم.

وكانت "سابك" قد أعلنت سابقا أن نقص الغاز الطبيعي يؤثر سلبا على نموها في السوق المحلية ويجبرها على التطلع إلى فرص استثمارية في الخارج.

الجدير بالذكر أن إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة ارتفع في السنوات الأخيرة، وكانت "سابك" قد وقعت أول صفقتها للغاز الصخري الأميركي العام الماضي لاستخدامه في مصنع "تيسايد" للبتروكيماويات في بريطانيا.