"طاقة" تنفي بيع أصولها الخارجية للنفط والغاز

نفت شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" ما نقلته وكالة رويترز بداية الأسبوع حول نية الشركة بيع أصولها الخارجية من النفط والغاز، بهدف التركيز على نشاطها الأساسي في توليد الطاقة وإنتاج المياه. وكانت رويترز نقلت عن مصادر بالشركة قولها إن الشركة التي ستشتري أصول "طاقة" مملوكة للدولة في أبوظبي.

يذكر أن التقرير السنوي لشركة "طاقة" لعام 2015، أشار في وقت سابق إلى أن الشركة لديها اتفاقية مع طرف آخر سيشتري غالبية أصولها النفطية في أميركا الشمالية وأوروبا وكردستان العراقية، بسعر متفق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة أصول "طاقة" للنفط والغاز تبلغ أكثر من 30 مليار دولار.