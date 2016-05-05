من بعض ملفات خصوصيتنا ملف السياحة المحلية الذي لم أعرف أنه تطور ليصبح ملفا جديدا وإسلاميا اسمه «السياحة الحلال» بفضل الخبر الذي نشرته عكاظ يوم الثلاثاء تحت عنوان: (مؤتمر السياحة الحلال بلا كحول وشواطئ نسائية) فقد أفادنا رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر آل فهيد عن انعقاد أعمال الدورة الثانية لمؤتمر السياحة الحلال بمدينة قونيا التركية، مشيرا إلى أن أكثر من مليار و200 مليون سائح جابوا العالم في 2015، بينهم 110 ملايين سائح مسلم، فيما بلغ حجم الإيرادات نحو 150 مليار دولار. وأوضح أن خبراء السياحة يتوقعون ارتفاع عدد السياح، ليصل إلى 150 مليون سائح مسلم بحلول عام 2020، لترتفع بذلك قيمة الإنفاق إلى 238 مليار دولار، ما يؤكد تسارع وتيرة نمو هذا القطاع، باعتباره الأسرع نموا في العالم.

ملف السياحة المحلية يصبح ساخنا مع كل إجازة مهما كان قصرها عندما تتدفق مئات الألوف إلى مطارات العالم القريبة والبعيدة، وفي الوقت نفسه ما زال البعض يستعيد المقولات السيئة التي انطلقت مع بداية عهد السعوديين بالسياحة الكثيفة مع الطفرة المالية الأولى في السبعينات بأنهم شعب السياحة القذرة المرتبطة أساسا بالمواخير والحانات دون استثناء، لتستمر هذه المقولات إلى الآن للأسف، ليس على ألسنة الغرباء فقط ولكن الكثير من أبناء الوطن الذين لا يرون في الخارج سوى النزوات والشهوات والانفلات، مع تعمد إغفال حقيقة مهمة هي وجود جيل كبير من السعوديين الآن على أعلى درجة من الثقافة والوعي والمعرفة بمعنى السياحة العائلية أو الفردية وأخلاقياتها وأدبيتها وضوابطها، وأن القلة المسيئة لنفسها لا تمثل وطنا ولا شعبا بأكمله.

قبل أيام تحدثت الرؤية الجديدة للمملكة عن العمل على تشغيل ذراع السياحة كرافعة مهمة للدخل الوطني وتشغيل اليد العاملة والترويج للمملكة وتنوعاتها البيئية المتميزة، فهل يظن أحد أن أحدا يريد في المملكة شواطئ للعراة تستعرض فيها الأجساد أو شواطئ مختلطة بين الجنسين أو أن تتربع البارات على حافة كل شاطئ وزاوية كل شارع.

الإنسان السوي مسلم أو غير مسلم يريد سياحة خدمات راقية تحت قوانين واضحة تحفظ الانضباط وتمنع الاعتداء على حريات الآخرين وعائلاتهم. يريد أن يستمتع بوقته ولا يشعر أنه محاصر بتهمة الخطيئة وتحت طائلة مراقبة النوايا والشك في الأعراض والتصرفات، وإذا كان مسلما وفي بلد سياحي مسلم فإن توفير هذه القوانين والخدمات يصبح من باب أولى.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"