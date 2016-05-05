الكهرباء السعودية تبدأ خطواتها لدخول قطاع الاتصالات

حصلت شركة ضوئيات للاتصالات التابعة لـ"السعودية للكهرباء" على ترخيص خدمة تأجير مرافق الاتصالات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتبلغ مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد وذلك اعتباراً من الثاني من مايو الجاري.

وتعمل شركة ضوئيات للاتصالات في إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكة الألياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات الاتصالات.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ شركة "السعودية للكهرباء" زياد الشيحة في حديث لـ "العربية"، أن شركة الضوئيات للاتصالات كانت تعمل سابقاً في نقل بيانات الكهرباء السعودية فقط، غير أنه أصبح بإمكان الشركة حالياً أن تؤجر خدماتها لشركة الاتصالات السعودية.

ووصف الشيحة هذا التحول بـ "الهام"، كونه سيؤهل الشركة لدخول قطاع الاتصالات، ما سيدعم البنية التحتية البصرية في المملكة العربية السعودية.