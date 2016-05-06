سعودة الوظائف المهنية.. مطلب في الرؤية السعودية

جميل جداً التفاؤل..

رائع دوماً الاستعداد للمستقبل..

مطلب أن يعمل الأب بإخلاص شديد لتوفير مستقبل سعيد وآمن لأبنائه وأن تعمل الدولة على تحقيق مستقبل زاهر لأجيالها القادمة بكافة شرائحهم وأعمارهم وفئاتهم.

هذه هي سنة الحياة المثالية التي أمرنا بها ديننا الحنيف.. وهذه هي آلية العمل المفترضة من أجل مقابلة كل متغيرات الزمن على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة ككل.. والاستعداد لكل متغيرات العصر.

من هذا التفاؤل.. ومن هذا التطلع.. تحضر الآمال.. وتكبر الطموحات.. وتنهض خطى العمل.. ومن هذه الإرادة الوطنية الجامحة الشابة بارك الجميع إطلاق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال الأسبوع الماضي والتي حملت معالم جبارة لصناعة مستقبل يحمل الكثير من خطوات العمل الجادة لمستقبل يساير ظروف العصر بكافة متغيراته خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.. تلك الرؤية التي ستبدأ قريباً بـبرنامج التحول الوطني وسيكون برنامجاً تنفيذياً لتحقيق أهداف الرؤية في قطاع الخدمات وسيصاحب الإعلان تفاصيل واسعة خلال انطلاقه إن شاء الله.

لكن الجانب المهم والذي لم يظهر في برامج هذه الرؤية حتى الآن هو جانب (السعودة) في كافة المجالات الفنية والتقنية والصناعية بكافة أقسامها وفروعها وتخصصاتها.. وهذا الجانب مؤكد أنه من أهم الجوانب التي يحب أن تتحقق في هذه الرؤية.. فسعودة هذه المهن خاصة في المواقع الهامة كالعسكرية والأمنية والطبية أمر تفرضه الآن مصلحة الوطن بما يكفل إن شاء الله عدم الاعتماد على الكوادر غير السعودية في هذه المهام وهذه المهن.

إن إدارة وتنفيذ البرامج (الفنية) في هذه الرؤية بأيدٍ سعودية مطلب هام لأنه من الملاحظ منذ سنوات وإلى الآن هو سيطرة جمع الأخوة غير السعوديين على جميع وظائف الصيانة في جميع المجالات في عموم أجهزة الدولة الرسمية وفي ميدان القطاع الخاص بداية من تركيب وبرمجة أجهزة ريسفر القنوات الفضائية وصيانة أجهزة الهاتف النقال وأجهزة الكمبيوتر وعموم الأجهزة الكهربائية حتى صيانة وإصلاح محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه ومحطات التبريد والكهرباء في جميع المجالات الغذائية والصناعية والزراعية رغم أنها مهن تدر أرباحاً مالية خيالية جداً ومكاسب كبيرة لكن غياب وعزوف الفني السعودي عن العمل في هذه المهن له عدة أسباب كثيرة بالإمكان معالجتها بسهولة جداً.

إن فشل المعاهد والمراكز والجامعات في توجيه جميع الخريجين الفنين نحو ميادين العمل الخاص في هذه المهن معضلة كبيرة تحتاج لمعرفة أسبابها ومعالجتها بأسرع وقت وهناك الكثير من الحلول السهلة تشترك في تحقيقها جميع الجهات المعنية لو تحققت فإنه بالإمكان فرض السعودة في جميع هذه المجالات بكل يسر وسهولة جداً وستجد قبولاً من الشباب السعودي من خلال حزمة كبيرة من خطوات العمل لتحقيق هذا الهدف.

نتمنى أن يكون موضوع السعودة مأخوذ في الاعتبار في جميع برامج التحول الوطني القادم فأبناء الوطن هم من يعتمد عليهم في كل الظروف خاصة في مثل هذه المهن.. والعمل الفني أياً كان هو كنز وهو ضمان للمجتمع في المستقبل ومصدر دخل كبير للفرد والأسرة ومن الخطأ أن يذهب هذا الدخل لغير أبناء الوطن ومن الخطأ أن يتم تجاهله ولابد من حلول عاجلة تحقق الاعتماد على أبناء الوطن في هذه المهن والحرف المهنية والصناعية.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"