السعودية: دمج وزارة المياه مع الزارعة والبيئة

شملت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء وزارة المياه والكهرباء، في حين تضمنت الأوامر "تعديل اسم " وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة والمياه والزراعة "، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه. ‏

وتقرر تعيين د.محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وبموجب الأوامر الملكية "يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية "، و " المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".

وتضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم السبت، دمج وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة "التجارة الاستثمار"، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبح "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".

وأعفي وزير البترول المهندس علي النعيمي من منصبه، ليتولى المهندس خالد الفالح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بمسماها الجديد الذي يشمل ضم مؤسسات عامة تحت مظلتها.