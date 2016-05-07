تعيين سليمان الحمدان وزيراً للنقل في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا، اليوم السبت، بتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل.

وكانت الأوامر الملكية التي صدرت بهيكلة ودمج وتعديل في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وتضمنت جعل هيئة الطيران المدني، مرتبطة بوزارة النقل.

ويحمل الحمدان درجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 1985 من جامعة نيوهيفن بالولايات المتحدة الأميركية في تخصص الإدارة والتنظيم وفي تخصص التسويق، وبكالوريوس العلوم الإدارية عام 1979 من كلية التجارة بجامعة الرياض.

وعمل في الصندوق السعودي للتنمية والبنوك والشركة الوطنية للخدمات الجوية، وحصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة داخل المملكة وخارجها.

كما عمل بوصفه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضواً في العديد من اللجان والجمعيات، منها عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى، وعضو اللجنة الاستشارية بكلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضواً لمجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية.