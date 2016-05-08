خبير: دمج الطاقة والصناعة ينسجم مع رؤية السعودية 2030

أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية تأتي في إطار التوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي ترتكز بشكل أساسي على تنويع مصادر الاقتصاد ومصادر الدخل.

ورأى البوعينين في مقابلة مع قناة "العربية"، أن عملية الدمج بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تصب في خانة المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها وفق رؤية المملكة 2030 بهدف: تنمية قطاعات التعدين وزيادة إيراداتها إلى 97 بليون ريال، رفع إنتاج الطاقة البديلة 9,5 جيغاوات من الطاقة المتجددة كما زيادة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي.